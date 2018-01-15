'Arda beklemedi gitti'

La Liga Santander Experience etkinliği çerçevesinde Türkiye’den Habertürk Gazetesi Spor Müdür Yardımcısı ve yazarı Meriç Müldür ve Lig Radyo Programcısı Cüneyt Kaşeler ile birlikte Real Sociedad Barcelona maçını izledik. Maç sonu basın gittiğimiz basın toplantısında Cüneyt Kaşeler, merak ettiğimiz soruyu Valverde’ye sordu. Soru şuydu: “Arda Turan’a neden hiç şans tanımadınız, bunun sebebi saha dışı etmenler mi sportif mi? Sportifse Arda neyi yapamadı?”



Arda’nın çok sevilen bir oyuncu olduğunu kaydeden Valverde, onun oynayamamasının tamamen sportif nedenlere dayandığını söyledi. İspanyol hoca, “Barcelona çok büyük bir kulüp ve de çok sayıda iyi oyuncumuz var. Birçoğu da şans bulamıyor ve sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Arda da oynamak istiyorduysa beklemesi lazımdı. Onunla kişisel hiçbir sorunumuz yoktu. Ancak Arda kendisine şans gelmesini beklemedi. Bunun yerine gitmeyi tercih etti” dedi.



Bu arada Valverde, kendisine İngilizce sorulan soruyu İspanyolca yanıtladı. Ancak cevabı İngilizceye tercüme edilmedi. Biz daha sonra onun cevabını David Moyes’in eski tercümanına tercüme ettirdik.



Moyes, 2014-15 sezonunda Sociedad’ı çalıştırmıştı.



Jordi Alba ise tüm ısrarlarımıza rağmen eski takım arkadaşı Arda Turan için yorum yapmadı.