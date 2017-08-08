ARDA, ATLETİCO'YA MI DÖNÜYOR?

Gazetede yer alan habere göre, teknik direktör Ernesto Valverden'in Barcelona'nın başına geçmesinin ardından şans bulmakta zorlanacağı öne sürülen Arda Turan'ın eski takımına gitme arzusunda olduğu ifade edildi. Bununla birlikte Atletıco Madrid'in FIFA'dan aldığı ceza nedeniyle ocak ayına dek hiçbir futbolcuyu kadrosuna katamayacağı da Marca'daki haberde okuyuculara hatırlatıldı.
Arda ile Çin kulüplerinin yanı sıra Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilirken, 30 yaşındaki futbolcunun 2011-2015 arasında formasını giydiği Atletico Madrid'e dönmek istediği vurgulandı.
Geçen sezon Barcelona'nın cezası nedeniyle ocak ayında forma giymeye başlayan yıldız oyuncu, 13'ü ilk on bir olmak üzere 30 maça çıkan Arda 6 gol sevinci yaşadı.