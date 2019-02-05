Arda Akbulut: "Bize bir şans doğdu"
Trabzonspor kalesini, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniyespor maçıyla ilk kez koruyan Arda Akbulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili renkleri ileriye taşımak istediğini söyleyen genç kaleci, "Ben ilk defa ilk 11'de oynadım. Bunun için çok mutluyum ama içimde de buruk bir sevinç var. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok, deplasmanda inşallah geçeceğiz turu. Bize bir şans doğdu. Kalecilik her zaman yaptığımız iş. Taraftarlarımızın da desteğiyle Trabzonspor'u ileriye taşımak istiyorum." diye konuştu.
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