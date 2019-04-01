Aras Özbiliz'e büyük şok!
Beşiktaş'ın Willem II'de kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aras Özbiliz, Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II'ye kiraladığı 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz, son dönemlerde oynadığı futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündeme geliyor.
Takımının son 6 lig maçında forma şansı bulamayan Ermeni futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu Siyah Beyazlı ekibe geri dönmesi beklenen Özbiliz'in cezasının ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.
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