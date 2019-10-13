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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
Haber Giriş: 13.10.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

Aras Özbiliz'den sitem: Fikret Orman...

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Aras Özbiliz'den sitem: Fikret Orman...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği 29 yaşındaki Ermeni futbolcu Aras Özbiliz, Rus basınına verdiği röportajda Siyah Beyazlı takımdaki günlerine ilişkin gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Sport24 televizyonuyla geniş bir röportaj gerçekleştiren sağ kanat oyuncusu, o dönem Beşiktaş'ın başında bulunan Şenol Güneş'i kendisini oynatmamakla eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta yalnızca 5 maça çıkabildim. Daha ne diyebilirim ki? O dönem Spartak Moskova'da kalmamın mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, çünkü Sergey Rodionov açıkça kulübün bana ihtiyacı olmadığını söylemişti. Sakatlıktan iyi dönüp 9-10 maç oynamama rağmen böyle bir geri dönüş almak beni çok şaşırtmıştı. Bana kulüpte kalırsam genç takımla birlikte oynayacağımı söyledi. Bilmiyorum, belki de tüm mesele parasaldı.

O sırada Beşiktaş beni istiyordu. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Elbette sizi reddeden bir kulüpte kalmazsınız. Ben de ayrılmaya karar verdim. Pek çok defa Spartak'ta kalsam ne olurdu diye düşündüm. Ancak Fikret Orman beni bekliyordu. Ancak asıl mesele başkan değil, teknik direktördü. Hoca, benimle ne yapacağını bilmiyordu ve diğer futbolcuları oynatıyordu. Neden böyle olduğunu bilmiyorum."

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