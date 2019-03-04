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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.03.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Arap atlarının en güzelleri Kuveyt’te seçildi

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Arap atlarının en güzelleri Kuveyt’te seçildi

Dünyanın en güzel Arap atı olabilmek için tam 158 ‘’Safkan Arap Atı’’ Şubat ayının son haftasında Kuveyt’te görücüye çıktılar.

Bu yıl 9.su düzenlenen ‘’ Kuwait International Arabian Horse Festival ‘’ kapsamında ; Belçika, İsveç, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan, İtalya, Bahreyn, Mısır, Ürdün,Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere dünyanın farklı kıtalarından Kuveyt’te buluşan Arap atları bu defa koşmak yerine ‘’EN GÜZEL’’ olmak için yarıştılar.

Bait Al Arab merkezinde, Kuveyt Emiri Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jabar Al Sabah himayesinde ve Sheikha (Prenses ) Sarah Al Fahad Al Sabah ev sahipliğinde bu yıl 9.su gerçekleşen yarışmada, 23 Aygır, 46 Kısrak ve 89 Tay kendi kategorilerinin en güzeli olmak için pistte hünerlerini gösterdiler.

Büyük çekişme içerisinde geçen yarışmada Almanya, İngiltere, Polonya, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Belçika’dan gelen jüri üyeleri birinciyi seçmekte zorlanırken, atların ilgilileri de büyük ödül ve dereceye girebilmek için safkanlarının tüm hünerlerini pistte göstermeleri adına yoğun çaba sarf ettiler.

Arap atlarının en güzelleri Kuveyt’te seçildi

Yarışma sonunda ‘’EN GÜZEL ARAP AYGIRI’’ Birleşik Arap Emirliklerinden ADHAM SAQR olurken ‘’EN GÜZEL ARAP KISRAĞI ‘’ ise Amerika Birleşik Devletleri yetiştirmesi DSA BABY DHALL oldu.

Taylarda ise AB DALİYA, ADEEP AL HİLALİYA, AS JAWHARA ve SH SARAB kendi kategorilerinde ‘’EN GÜZEL ARAP TAYI’’ unvanını kazandılar. Yaklaşık 1.300.000 TL ödülün yanı sıra kazananlar ve dereceye girenlere Kuveyt Emirliği özel armağanlar verdi.

Arap atlarının en güzelleri Kuveyt’te seçildi

İngiltere Kraliyet Ailesinden Prens Mark Peter Phillips ,Kuveyt Emirliğinden Sheikha ( Prenses ) Sarah Al Fahad Al Sabah ve Başbakan Yardımcısı Sheikh Mohammed Abdullah Al Sabah’ın da ödül töreninde yer aldığı yarışma başta Kuwait Tv olmak üzere birçok televizyon kanalından ‘’Canlı’’ olarak yayınlandı.

 

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