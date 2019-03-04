Arap atlarının en güzelleri Kuveyt’te seçildi
Dünyanın en güzel Arap atı olabilmek için tam 158 ‘’Safkan Arap Atı’’ Şubat ayının son haftasında Kuveyt’te görücüye çıktılar.
Bu yıl 9.su düzenlenen ‘’ Kuwait International Arabian Horse Festival ‘’ kapsamında ; Belçika, İsveç, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan, İtalya, Bahreyn, Mısır, Ürdün,Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere dünyanın farklı kıtalarından Kuveyt’te buluşan Arap atları bu defa koşmak yerine ‘’EN GÜZEL’’ olmak için yarıştılar.
Bait Al Arab merkezinde, Kuveyt Emiri Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jabar Al Sabah himayesinde ve Sheikha (Prenses ) Sarah Al Fahad Al Sabah ev sahipliğinde bu yıl 9.su gerçekleşen yarışmada, 23 Aygır, 46 Kısrak ve 89 Tay kendi kategorilerinin en güzeli olmak için pistte hünerlerini gösterdiler.
Büyük çekişme içerisinde geçen yarışmada Almanya, İngiltere, Polonya, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Belçika’dan gelen jüri üyeleri birinciyi seçmekte zorlanırken, atların ilgilileri de büyük ödül ve dereceye girebilmek için safkanlarının tüm hünerlerini pistte göstermeleri adına yoğun çaba sarf ettiler.
Yarışma sonunda ‘’EN GÜZEL ARAP AYGIRI’’ Birleşik Arap Emirliklerinden ADHAM SAQR olurken ‘’EN GÜZEL ARAP KISRAĞI ‘’ ise Amerika Birleşik Devletleri yetiştirmesi DSA BABY DHALL oldu.
Taylarda ise AB DALİYA, ADEEP AL HİLALİYA, AS JAWHARA ve SH SARAB kendi kategorilerinde ‘’EN GÜZEL ARAP TAYI’’ unvanını kazandılar. Yaklaşık 1.300.000 TL ödülün yanı sıra kazananlar ve dereceye girenlere Kuveyt Emirliği özel armağanlar verdi.
İngiltere Kraliyet Ailesinden Prens Mark Peter Phillips ,Kuveyt Emirliğinden Sheikha ( Prenses ) Sarah Al Fahad Al Sabah ve Başbakan Yardımcısı Sheikh Mohammed Abdullah Al Sabah’ın da ödül töreninde yer aldığı yarışma başta Kuwait Tv olmak üzere birçok televizyon kanalından ‘’Canlı’’ olarak yayınlandı.
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