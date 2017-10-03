Aralarında dağlar kadar fark var! İkisi de...

Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın cezalı olduğu Akhisar deplasmanında forma giyen Mehmet Topal, yaptığı top kayıpları ve pas tercihleriyle taraftarın tepkisini çekmişti. İşte iki ön libero arasındaki önemli farklar:

1- Souza, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yanan en formda dönemini yaşıyor. M.Topal ise sürekli oynamadığı için maç ritmini kaybetmiş durumda ve moralsiz.

2 - Fenerbahçe teknik heyeti, savunmanın önünde top alan oyuncudan, rakip savunmanın köşelerine çapraz pas kullanmasını istiyor. Topal sürekli kısa pas tercih ediyor.

3 - Souza yanında kiminle oynarsa oynasın, özgüveninin de yerinde olması avantajıyla tek kaldığında ileriye doğru hamle konusunda sıkıntı yaşamıyor.

4- Teknik heyet savunmanın önünde oynayan oyuncuya her zaman "Stoperlerin arasına girme" uyarısını yapıyor. Mehmet Topal, uyarılmasına rağmen sürekli otomatik olarak savunmanın içine giriyor.

5 - Mehmet Topal'ın pozisyon alma konusundaki tercihleri, 90 dakika içerisinde takımın oyun merkezinin geriye çekilmesine neden oluyor. Bu da özellikle kapanan takımlara karşı sıkıntı yaratıyor. Souza'nın oynadığı maçlarda bu nokta daha ileri taşınıyor. (Sabah)