Ara transferin lideri Hertha Berlin oldu! Ne kadar para harcandı?

Ara transfer döneminde en fazla harcayan kulüp, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Hertha Berlin oldu.

İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde ara transfer dönemi sona erdi.

Alman iş insanı Lars Windhorst'un, haziran ve kasım ayındaki ödemeleriyle hisselerinin yüzde 49,9'una sahip olduktan sonra teknik direktörlüğe Jürgen Klinsmann'ın getirildiği Hertha Berlin, kış transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti.

Bundesliga'nın 19. haftasının ardından düşme hattının yalnızca 5 puan üstünde yer alan başkent ekibinin kasasından, transfer ettiği 4 isim için 78 milyon avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Hertha Berlin, Krzysztof Piatek için Milan'a 27, Lucas Tousart için Olympique Lyon'a 25, Matheus Cunha için Lepizig'e 15 ve Santiago Ascacibar için Stuttgart'a 11 milyon avro ödedi.

Hertha Berlin'den sonra ocak ayında en fazla para harcayan kulüpler, bu sezon liglerinde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Napoli ve Monaco oldu.

Serie A ekiplerinden Napoli, 65,5 milyon, Ligue 1'de mücadele eden Monaco ise 62 milyon avroyu gözden çıkardı.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:



Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro)

1 Hertha Berlin Almanya 78 milyon

2 Napoli İtalya 65,5 milyon

3 Monaco Fransa 62 milyon

4 Manchester United İngiltere 55 milyon

5 Espanyol İspanya 40,5 milyon

6 Olympique Lyon Fransa 38 milyon

7 Juventus İtalya 35 milyon

Bayer Leverkusen Almanya 35 milyon

9 Tottenham İngiltere 34,5 milyon

10 West Ham United İngiltere 30,5 milyon



- Manchester United'a 55 milyon avroluk Portekizli



Futbolcu Eski takımı Yeni takımı Bonservis bedeli (avro)

1 Bruno Fernandes Sporting Lizbon Manchester United 55 milyon

2 Dejan Kulusevski Atalanta Juventus 35 milyon

3 Steven Bergwijn PSV Tottenham 30 milyon

Reinier Flamengo Real Madrid 30 milyon

5 Krzysztof Piatek Milan Hertha Berlin 27 milyon

6 Lucas Tousart Olympique Lyon Hertha Berlin 25 milyon

7 Paco Alcacer Borussia Dortmund Villarreal 23 milyon

8 Sander Berge Genk Sheffield United 21,5 milyon

9 Jarrod Bowen Hull City West Ham United 21,3 milyon

10 Christian Eriksen Tottenham Inter 20 milyon



- İngiltere Premier Lig yine zirvede

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2019-20 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca 221,6 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (214,35 milyon avro) ve Bundesliga (195,95) izledi.

Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri ise 5,1 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi.

2019-20 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:



Lig Ülke Harcama miktarı (avro)

1 Premier Lig İngiltere 221,6 milyon

2 Serie A İtalya 214,35 milyon

3 Bundesliga Almanya 195,95 milyon

4 La Liga İspanya 129,05 milyon

5 Ligue 1 Fransa 118 milyon

6 İngiltere Championship İngiltere 38,9 milyon

7 Portekiz Premier Lig Portekiz 26,45 milyon

8 Belçika Birinci Ligi Belçika 20,58 milyon

9 Rusya Premier Lig Rusya 18,72 milyon

10 Avusturya Birinci Ligi Avusturya 11,83 milyon





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