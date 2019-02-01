Ara transfer dönemine Barcelona ve Chelsea damgası!
Avrupa'nın önemli liglerinde sona eren ara transfer sezonunda özellikle Barcelona ve Chelsea kadrosuna kattıkları oyuncularla adından söz ettirdi.
İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 gibi önemli liglerin yanı sıra Spor Toto Süper Lig'de de kış transfer sezonu kapandı.
Önceki yıllara oranla daha sakin geçen 2018-19 ara transfer sezonunda, özellikle İspanya'dan Barcelona, İngiltere'den Chelsea, İtalya'dan Milan ve Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadrosuna kattıkları yıldız oyuncularla öne çıktı.
- Premier Lig'de en pahalı transferini Chelsea gerçekleştirdi
İngiltere Premier Lig'de zirve yarışında lider Liverpool'u 14 puan geriden takip eden Chelsea, ara transfer sezonunu en iyi değerlendiren takımlar arasında yer aldı.
Borussia Dortmund'da forma giyen Hırvat asıllı ABD'li kanat oyuncusu Christian Pulisic için 64 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek ligin en pahalı transferini gerçekleştiren Londra ekibi, forvet hattını ise Arjantinli yıldız Gonzalo Higuain ile güçlendirdi.
Chelsea, sezon sonuna kadar kiraladığı 31 yaşındaki Higuain için de Juventus'a 9 milyon euro verdi. İngiltere temsilcisi, Higuain'i gelecek sezon da kiralaması durumunda 18 milyon euro, bonservisini alması halinde ise 36 milyon euro Juventus'a ödeme yapacak.
Premier Lig'de öne çıkan transferler arasında, Newcastle United'ın kulüp tarihinin en yüksek bonservisini ödeyerek Atlanta United'dan kadrosuna kattığı Paraguaylı orta saha oyuncusu Miguel Almiron, Bournemouth'un Liverpool'dan 21 milyon euro karşılığında sözleşme imzaladığı İngiliz forvet Dominic Solanke, Wolverhampton Wanderers'ın Atletico Madrid'den 20.5 milyon euroya transfer ettiği Jonny Castro da yer aldı.
- En pahalı transfer Barcelona'dan
La Liga takımları ise ara transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemek yerine kadrosunu kiralık oyuncularla takviye etmeyi tercih ederken, lider Barcelona ise rekor transferiyle adından söz ettirdi.
Barcelona, Ajax'ta forma giyen 21 yaşındaki Frenkie de Jong'u 75 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı 11 milyon euroluk ek ödeme karşılığında gelecek sezon için kadrosuna katarak ara transferin en pahalı transferine imza attı.
Toulouse'un genç yeteneği Jean-Clair Todibo'yu da renklerine bağlayan Katalan temsilcisi, Valencia'nın Kolobiyalı stoperi Jeison Murillo ve Sassuolo'nun Ganalı forveti Kevin-Prince Boateng'i, zirve yarışını sürdüren Atletico Madrid ise Chelsea'nin İspanyol yıldızı Alvaro Morata'yı kiraladı.
Son yıllarda transfer politikasında değişikliğe giderek kendini ispatlamış yıldız oyuncular yerine genç yeteneklere yönelen Real Madrid ise Manchester City'nin altyapısından 19 yaşındaki İspanyol Brahim Diaz'i 17 milyon euro ve kişisel performansa bağlı olarak ek 7 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.
Sevilla, Barcelona'nın Faslı oyuncusu Munir El Haddadi'yi 1 milyon euro, Villarreal, Leicester City'den Vicente Iborra'yı 10 milyon euro, Real Betis ise 18 yaşındaki Meksikalı forvet Diego Lainez'i America Kulübünden 14 milyon euroya transfer ederek dikkati çekti.
- Çin takımları transfere devam ediyor
Kış transfer sezonu 28 Şubat'ta kapanacak Çin Süper Ligi'nin ekipleri de yüksek bonservis bedelleriyle transferlere devam ediyor. Guangzhou Evergrande, eski oyuncusu Brezilyalı Paulinho'yu 42 milyon euro ödeme yaparak Barcelona'dan geri alırken, geçen sezon Benfica'dan 5.8 milyon euroya kiraladığı eski Beşiktaşlı oyuncu Talisca'nın bonservisini de 19.2 milyon euro bedelle satın aldı.
Guangzhou R&F de Tottenham'ın Belçikalı orta saha oyuncusu Mousa Dembele için 12.45 milyon euro ödeme yaptı.
Chelsea son lig maçında Bournemouth'a farklı kaybetmişti...
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