Ara transfer dönemi saat kaçta bitecek?
Futbolda ara transfer dönemi kapanıyor. 'Ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün içinde sona erecek. Kulüpler, TFF'nin belirlediği saatin sonuna kadar anlaşmaya vardıkları oyuncularla sözleşme imzalayabilecek. Peki, ara transfer dönemi saat kaçta bitecek?
Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla bugün saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak. A Takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 10 futbolcu yer alabilecek.
A Takım Listesinde yer alacak en az 15 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunlu olacak.
Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilecek.
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