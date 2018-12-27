Ara transfer dönemi ne zaman? Tarih detayları
Ara transfer dönemi, Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverlerin de merak ettiği konu oldu. 2018-2019 sezonunun ilk yarısını tamamlayan Türk kulüpleri, takımlarında eksik gördüğü noktalara transferlerini gerçekleştirebilecek ya da bu kadrolarındaki oyuncuların farklı bir takıma olanak sağlayabilecek. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
2018-2019 sezonunun ilk yarısı, geçtiğimiz hafta sonu oynanan 17. hafta maçları ile tamamlandı. Ara transfer dönemi, Türkiye liginde mücadele eden takımlar tarafından ocak ayı içerisinde tamamlanabilecek. Peki, 2018-2019 sezonu ne zaman tamamlanacak? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı transfer dönemi hakkında bazı bilgiler
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı bilgilere göre;
2018-2019 Futbol Sezonu’nda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 9 Haziran 2018 tarihinde başlayıp, 31 Ağustos 2018 tarihinde bitecek.
2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.
3. LİGDE TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
TFF'nin yayımladığı bilgilere göre 3. Lig seviyesinde faaliyet gösteren takımlar aşağıdaki kurallara tabii tutulmaktadır;
1- Yabancı uyruklu amatör veya profesyonel futbolcu oynatılmamasına,
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcuların, başka ülkelerin A Milli Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynayabilmelerine, sezonun bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanların, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin başından itibaren Türk statüsünde kabul edilmesine,
b) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcunun sonradan başka bir ülkenin A Milli Futbol Takımında oynaması halinde takip eden transfer ve tescil döneminin başından itibaren müsabakalarda oynatılmamasına,
2- TFF 3. Lig müsabakalarında 18 kişilik müsabaka isim listesine 31.12.1993 ve daha önce doğmuş en fazla 10 futbolunun yazılabilmesine, Bu sayının aşılması halinde ilgili kulüp hakkında Futbol Müsabaka Talimatı hükümlerinin uygulanmasına,
3- Müsabaka isim listesinde 01.01.1994 ve daha sonra doğmuş en az 8 futbolcunun bulundurulmasının zorunlu olmasına, Listeye 01.01.1994 ve daha sonra doğmuş olan 8 futbolcunun yazılmaması halinde, müsabaka isim listesinin yazılmayan futbolcu sayısı kadar eksik verilmesine, Bu durumda ilgili kulüp hakkında talimata aykırılık nedeni ile disiplin işlemlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.
2.LİGDE TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
TFF'nin yayımladığı bilgilere göre 2. Lig seviyesinde faaliyet gösteren takımlar aşağıdaki kurallara tabii tutulmaktadır;
TFF 2. Ligde yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu futbolcular, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren, ancak beş yıl sonra Türk statüsünde oynatılabilirler. Sezonun bir yarısının içerisinde beş yıllık süresi dolanlar, o yarının başındaki transfer ve tescil döneminin başından itibaren Türk statüsünde kabul edilir.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak tescil edilen futbolcu sonradan başka bir ülkenin A Milli Futbol Takımında oynar ise takip eden transfer ve tescil döneminin başından itibaren müsabakalarda oynatılamaz.
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