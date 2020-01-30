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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

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Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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