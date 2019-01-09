Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?
Yakın zaman önce başlayan ara transfer döneminin ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kadrolarındaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ardı ardına açıklama yapıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek?
'Ara Transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ne zaman biteceği taraftarların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Milyonlarca futbol seyircisi ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Futbolda 'ara transfer"' olarak da bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de başladı. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
SÜPER LİG'DE GENEL GÖRÜNÜM
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı. Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu. Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.
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