Ara transfer biterken Galatasaray iki golcüyü bitirdi
Uzun süredir iki golcü birden almak için mesai yapan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşalı Diagne’yi 10 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı renklerine bağladı. Marsilya’nın Yunan santrforu Kostas Mitroglou’nu da 18 aylığına kiraladı.
Galatasaray, ligde ilk yarının gol kralı Diagne ve Yunan Mitroglou’nu kadrosuna kattı. Gomis’in ayrılığı sonrasında 6 aydır golcü hasreti çeken sarı kırmızılılara dün 2 iyi haber birden geldi.
Salı günü Kasımpaşa Kulübü’nün sahibi iş adamı Turgay Ciner ile bir araya gelen yöneticiler, transferi sonuçlandırdı ve resmi açıklamayı yaptı. Diagne 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray’ın yeni golcüsü oldu.
10 milyon Euro peşin
Galatasaray’ın başarılı oyuncu için Kasımpaşa’ya ödeyeceği rakam da belli oldu. Sarı kırmızılılar, bonservis bedelinin 10 milyon Euro’luk kısmını peşin olarak lacivert beyazlılara ödedi. Senegalli oyuncu için ayrıca yüzde 18 KDV olarak 1,8 milyon Euro ödenecek. Şampiyonluk halinde ise 3 milyon Euro ve satış durumunda yüzde 25 pay verilecek. Mbaye Diagne ise Galatasaray ile yıllığı 2 milyon Euro’dan 3.5 yıllık sözleşme yapacak.
Bugün imza var
Fatih Terim’in ısrarla istediği Diagne, kart cezası nedeniyle Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. 21. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor maçında Galatasaray takımında yer alacak. Diagne’yi kadrosuna katan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim’in ‘iki golcü’ talebini de Kostas Mitroglou’nu Marsilya’dan kiralayarak yerine getirdi. Sarı kırmızılılar, Yunanlı golcünün 1.5 yıllık kontrat talebini kabul etti ve Marsilya ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mitroglou da 18 aylığına kiralandı. Yunanlı golcü bu sabah İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
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