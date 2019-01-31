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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Ali Naci KÜÇÜK
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ara transfer biterken Galatasaray iki golcüyü bitirdi

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Ara transfer biterken Galatasaray iki golcüyü bitirdi

Uzun süredir iki golcü birden almak için mesai yapan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşalı Diagne’yi 10 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı renklerine bağladı. Marsilya’nın Yunan santrforu Kostas Mitroglou’nu da 18 aylığına kiraladı.

Galatasaray, ligde ilk yarının gol kralı Diagne ve Yunan Mitroglou’nu kadrosuna kattı. Gomis’in ayrılığı sonrasında 6 aydır golcü hasreti çeken sarı kırmızılılara dün 2 iyi haber birden geldi.

Salı günü Kasımpaşa Kulübü’nün sahibi iş adamı Turgay Ciner ile bir araya gelen yöneticiler, transferi sonuçlandırdı ve resmi açıklamayı yaptı. Diagne 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray’ın yeni golcüsü oldu.

10 milyon Euro peşin

Galatasaray’ın başarılı oyuncu için Kasımpaşa’ya ödeyeceği rakam da belli oldu. Sarı kırmızılılar, bonservis bedelinin 10 milyon Euro’luk kısmını peşin olarak lacivert beyazlılara ödedi. Senegalli oyuncu için ayrıca yüzde 18 KDV olarak 1,8 milyon Euro ödenecek. Şampiyonluk halinde ise 3 milyon Euro ve satış durumunda yüzde 25 pay verilecek. Mbaye Diagne ise Galatasaray ile yıllığı 2 milyon Euro’dan 3.5 yıllık sözleşme yapacak.

Bugün imza var

Fatih Terim’in ısrarla istediği Diagne, kart cezası nedeniyle Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. 21. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor maçında Galatasaray takımında yer alacak. Diagne’yi kadrosuna katan Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim’in ‘iki golcü’ talebini de Kostas Mitroglou’nu Marsilya’dan kiralayarak yerine getirdi. Sarı kırmızılılar, Yunanlı golcünün 1.5 yıllık kontrat talebini kabul etti ve Marsilya ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mitroglou da 18 aylığına kiralandı. Yunanlı golcü bu sabah İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

 

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