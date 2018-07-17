APOEL bir sürprize daha izin verir mi? Günün en çok oynanan...
Litvanya'da şok bir yenilgi alan APOEL, turu zor soktu. 3-1'in rövanşında takımlardaki son gelişmeler neler? Detaylara göz atalım...
APOEL
- İlk maçın 20'nci dakikasından sonra toparlansalar da, Litvanya deplasmanından 3-1 yenilgiyle döndüler. 2-0'lık skor turu geçmek için yeterli olacak.
- Geçtiğimiz sezon 3 eleme oynayıp Devler Ligi'ne kalmışlar, grupta oynadıkları 2 Dortmund maçını kaybetmeyip dikkat çekmişlerdi.
- Gol yükünü çeken Igor de Camargo'yu elden kaçırdılar, ilk Suduva maçında forma giymeyen Ghayas Zahid'in durumu ise maç saati netleşecek.
Suduva
- Litvanya'daki maçta, 20 dakika içinde hat-trick yapan Rigino Cicilia'nın kariyerinde Hollanda Eredivisie ve İngiltere Lig 1 var.
- 3-0 sonrası ciddi baskı yediler, 20 ile 90+ arasındaki sürede rakip kaleyi sadece 1 kere daha yoklayabildiler. İkinci yarı ciddi APOEL baskısına iyi direndiler.
- Geçtiğimiz yıl Sion'u eleyip UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eleme turuna yükselmişlerdi ama deplasmanda 2-0 kaybedip gruplara kalamamışlardı.
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