AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu - Atatürk Üniversitesi AÖF final sonuçları

AÖF sonuçları, hem Anadolu hem de Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin gündeminde. Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri, güz dönemi final oturumlarını Atatürk Üniversitesi’ne göre 1 hafta önce tamamladı. Anadolu Üniversitesi oturumları 13-14 Ocak’ta, Atatürk Üniversitesi ise 20-21 Ocak’ta gerçekleşmişti. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, net bir tarih verildi mi? İşte Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarında son durum!

AÖF sonuçlarıyla ilgili olarak her iki üniversitenin yetkililerinden de bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçlarının en geç 29 Ocak Pazartesi; Atatürk Üniversitesi’nin ise 5 Şubat’ta duyurulması bekleniyor.

BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi, bütünleme sınavı için öğrencilerine önemli bir uyarıda bulundu. Güz dönemi bütünleme sınav merkezini değiştirmeyen öğrencilerin, sınav merkezi tercihlerinin sistem tarafından otomatik olarak belirleneceği bilgisi verildi. Daha sonra bu merkezin değiştirilemeyeceği uyarısında bulunuldu.

Bütünleme sınavı da yarıyıl sonu sınavı gibi il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınavdan alınan puan yarıyıl sonu sınavı puanının yerine geçer ve dönem sonu not ortalamasını %70 oranında etkiler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÜNLEME YAPMAYACAK

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı;

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup, her bir sınav organizasyon açısından Türkiye ve dünyadaki en büyük sınav organizasyonlarındandır.

Öğrenci sayısı açısından dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizin, tüm öğrencilerine kayıt, öğrenci ve sınav hizmetlerini zamanında ve eksiksiz sunabilmesi, sistemin sürdürülebilirliği ve güvenirliği açısından en önem verilen konudur. Ancak dönemlik sistem uygulamasında, yasalarla çizilen öğretim zamanları ve bir milyonun üzerindeki öğrencimizin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı bir takvimle çalışılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir sınav organizasyonu için soruların hazırlanması hariç hazırlık, organizasyon ve değerlendirme süreçleri için ortalama 60 gün gerekmektedir.

Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki "Uyarı" ve "Tekrar" durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.01.2014/1.1 no'lu "Açıköğretim Programlarında bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağının Anadolu Üniversitesi Senatosunca kararlaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi." yazısına istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2012 tarih ve 8/2 sayılı "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde bütünleme sınavının mümkün olamayacağı" kararının aynen uygulanmasına 14.08.2014 tarih ve 6 sayılı Anadolu Üniversitesi Senatosunca karar verilmiştir. Bu nedenle 2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.