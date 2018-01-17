AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt yenileme ne zaman?

2017 - 2018 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final oturumları ardından gözler sonuç ve kayıt yenileme dönemine çevrildi. 13- 14 Ocak AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı kısa sürede ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden yayımlandı. Soru- cevap duyurusu ilk olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi Facebook adresi üzerinden yapıldı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen AÖF sonuçları ise her yıl olduğu gibi bu yıl da online platform üzerinden erişime açılacak, öğrenciler sisteme kendilerinden istenilen bilgileri girerek bireysel sonuçlarını görüntüleyecek. Peki tarih bilgisi geldi mi? AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? Kayıt yenileme ne zaman?



AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN, KAÇ GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANIR?



Sınav tarihlerini günler öncesinden bildiren Anadolu Üniversitesi, sonuçlar için net bir tarih bilgisi vermiyor ancak üniversitenin resmi sayfasında yer alan kılavuzda “Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.” İbaresi yer alıyor.



AÖF KAYIT YENİLEME



AÖF 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt yenileme işlemleri 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. 10 gün sürecek olan kayıt yenileme işlemlerinin ardından mazeretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirlendi.