Anzhi küme düştü
Bir dönem Samuel Eto'o ve Roberto Carlos gibi dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran Anzhi takımı önümüzdeki sezon bir alt ligde mücadele verecek.
Geçmiş dönemde yaptığı dünya yıldızı transferleriyle hatırda kalan Anzhi Makhachkala Rusya Premier Ligi'nde küme düştü.
Arsenal Tula'ya 1-0 yenilerek play-out oynama şansını da yitiren Anzhi, ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü.
Mahaçkale'de kurulan Dağıstan Kulübü zamanında, Roberto Carlos, Samuel Eto'o, Boussoufa, Dzsudzsak, Zhirkov, Aleksandr Kokorin gibi yıldızları bünyesinde barındırıyordu. Dünyaca ünlü çalıştırıcı Guus Hiddink de Rus kulübünü çalıştıranlar arasındaydı. Suleiman Kerimov döneminde Anzhi futbola yüklü yatırımlar yapmıştı.
Anzhi 2013-14 sezonunda da küme düşerek ertesi sene bir üst lige çıkmayı başarmıştı.
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