Antrenmanda bir anda tansiyon yükseldi! Jose Mourinho ile Danny Rose...

Bu bir ilandır

Manchester United kariyeri bittikten yaklaşık 1 yıl sonra Tottenham ile Premier Lig'e dönen Jose Mourinho, Londra ekibindeki macerasına ilk 3 maçta 3 galibiyet ile başlamıştı ama son 6 resmi maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabildi ve işler antrenmanda tansiyonun yükselmesine kadar gitti...

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ DEĞİL, ROSE GELİP BANA..."

Tottenham antrenmanında Mourinho ile Rose'un verdiği kare, son 5 lig maçında sadece 1 kez oynayan sol bekin haykırışı olarak yorumlandı.

Portekizli teknik adam da basın toplantısında duruma açıklık getirdi:

"Bağrışmalar, çağrışmalar olmadı. Sesler kesinlikle yükselmedi. Bir gece sağlık ekibimizden telefon aldım ve Rose'un sırtında problemi olduğunu söylediler. Ertesi sabah antrenmandaydı ve her şey normal gözüküyordu. Middlesbrough maçında Sessegnon'a forma verdik, gelişimi için bu gerekliydi. Watford maçında da ben Rose'u hazır görmediğim için oynatmadım. En hazır oyuncumu sahaya sürmek benim görevim..."

Mourinho'nun ekibi Tottenham, bu akşam Norwich'i konuk edecek ve ligdeki kötü gidişi durdurmak isteyecek.

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Maç öncesi öne çıkan bazı anahtar istatistikler şu şekilde...

- Mourinho ile ilk 7 lig maçının 5'ini kazanan Tottenham, son 4 maçta ise galibiyet yüzü göremedi.

- Harry Kane sakat ve Londra ekibi, Kane olmadan çıktığı son 8 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.

- Norwich, Premier Lig'de bu sezon geriye düştüğü maçlardan puan çıkartamayan tek takım!

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Jose Mourinho, attıkları gol sonrası top toplayıcı çocuğu tebrik etmişti...