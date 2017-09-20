Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Şok gelişme! İdman sahasında 50 kiloluk bomba

Şok gelişme! İdman sahasında 50 kiloluk bomba

Almanya 1. Ligi'inde Stuttgart’ın antrenman yaptığı tesislerde öyle bir şey bulundu ki hemen harekete geçildi!

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Stuttgart'ın antrenman yaptığı tesislerde, tam 50 kiloluk bomba bulundu.

Bomba İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçaklarından kente atıldığı açıklandı. Polis Sözcüsü Katja Lumpp, “Bomba Amerikan yapımı ve 50 kilo ağırlığında. Bomba nedeniyle tesisler ve 200 metre çevresi tamamen boşaltıldı” dedi.

Bombanın tesislerde inşaat çalışması sırasında bulunduğu öğrenildi. Bombanın bulunduğu saatlerde Stuttgart futbol takımı deplasman maçı nedeniyle kent dışındaydı. Takımın 36 yıldır o bombanın üzerinde antrenman yaptığı ortaya çıktı!

Ligin beşinci hafta maçı nedeniyle takım ve teknik heyet Mönchengladbach kentindeydi. Bomba etkisiz hale getirilmek amacıyla başka alana taşındı.(Skor)

 

Şok gelişme İdman sahasında 50 kiloluk bomba

StuttgartAlmanya 1. Ligifutbol
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL