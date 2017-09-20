Şok gelişme! İdman sahasında 50 kiloluk bomba

Stuttgart'ın antrenman yaptığı tesislerde, tam 50 kiloluk bomba bulundu.
Bomba İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan uçaklarından kente atıldığı açıklandı. Polis Sözcüsü Katja Lumpp, “Bomba Amerikan yapımı ve 50 kilo ağırlığında. Bomba nedeniyle tesisler ve 200 metre çevresi tamamen boşaltıldı” dedi.
Bombanın tesislerde inşaat çalışması sırasında bulunduğu öğrenildi. Bombanın bulunduğu saatlerde Stuttgart futbol takımı deplasman maçı nedeniyle kent dışındaydı. Takımın 36 yıldır o bombanın üzerinde antrenman yaptığı ortaya çıktı!
Ligin beşinci hafta maçı nedeniyle takım ve teknik heyet Mönchengladbach kentindeydi. Bomba etkisiz hale getirilmek amacıyla başka alana taşındı.(Skor)