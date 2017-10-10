Ada basınında çıkan haberlere göre ; İtalya Futbol Federasyonu Conte’yi yeniden A Milli Takım’ın başına getirmeyi hedefliyor.

Mevcut teknik direktör Giampiero Ventura’nın İtalya’yı hedeflerine ulaştırma konusunda zayıf kaldığı ve Conte’nin daha önceki başarıları da hatırlatılarak bu iş için en ideal teknik adam olduğu vurgulandı.

İtalya Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri 1. Tur G Grubu’nda 10 maçta 23 puan topladı. Ventura ve öğrencileri İspanya’nın 5 puan gerisinde kalmış ve Play-Off Turu için hak kazanmıştı.

Hatırlanacağı gibi İngiliz ekibi Chelsea’de şampiyonluk sevinci yaşayan 48 yaşındaki Conte, ülkesini özlediğini açıklamıştı. Conte’nin adı Serie A ekiplerinden Milan ile de anılmıştı.