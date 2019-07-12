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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Antoine Griezmann, Barcelona'da!

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Antoine Griezmann, Barcelona'da!

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nden 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek ayrılan Fransız forvet Antoine Griezmann, Barcelona'ya transfer oldu.

Atletico Madrid ile Barcelona kulüplerinin aralarında anlaşamamalarından dolayı 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini avukatları aracılığıyla La Liga kurumuna ödeyen Griezmann'ın gelecek 5 sezon Barcelona'da oynayacağı açıklandı. 

Fransız futbolcunun Atletico Madrid ile ilişkisini kesmesinden birkaç saat sonra resmi açıklama yapan Barcelona Kulübü, Griezmann ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. 

Barcelona, Griezmann için 800 milyon avroluk serbest kalma bedeli açıklarken, bunun, futbol dünyasında şimdiye kadar belirlenen en yüksek serbest kalma bedeli olması dikkati çekti. 

Griezmann ayrıca futbol tarihinde, Neymar (222 milyon avro), Kylian Mbappe (180 milyon avro), Joao Felix (126 milyon avro) ve Philippe Coutinho'dan (120 milyon avro artı başarıya bağlı 40 milyon prim) sonra en pahalı 5. transfer oldu. 

İspanya'nın Real Sociedad Kulübü'nden 2014 yazında 30 milyon avro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Griezmann, bu zamana kadar kırmızı-beyazlı takımda 257 maçta toplam 133 gol attı. La Liga'da 94 golü bulunan 28 yaşındaki Griezmann, Atletico Madrid ile İspanya Süper Kupası (2014-2015), Avrupa Ligi (2017-2018) ve Avrupa Süper Kupası (2018-2019) kazandı. 

Atletico Madrid mahkemeye gidiyor

Atletico Madrid Kulubü ise yaptığı açıklamada, Barcelona'nın Griezmann ile serbest kalma bedeli 200 milyon Euro iken sözleşme yaptığını ve 80 milyon Euro daha almak için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

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Antoine Griezmann, Barcelonada

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