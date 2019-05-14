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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 23:53, Son Güncelleme:

Antoine Griezmann, ayrılığı açıkladı! Barcelona...

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Antoine Griezmann, ayrılığı açıkladı! Barcelona...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Atletico Madrid'in Twitter hesabından yayımlanan video ile taraftarlarına veda eden Griezmann, "Bu kulüpte 5 yıl boyunca harika zaman geçirdim. Her şey için teşekkürler. Hepiniz kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

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Fransız golcü, ligde 18 Mayıs Cumartesi günü Levante karşısında son kez Atletico Madrid formasını giyecek. 

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın, Griezmann'ın sözleşmesinde yer alan 125 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. 

Fransa Milli Takımı'nda 69 maçta 28 kez ağları sarsan Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla da 256 karşılaşmada 133 gole imza attı.

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Antoine Griezmann, ayrılığı açıkladı Barcelona...

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