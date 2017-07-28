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Antic 25 milyon dolarlık davayı kaybetti

Fenerbahçe’nin Makedon yıldızı Pero Antic, geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı New York Polis Departmanı’na açtığı 25 milyon dolarlık davayı kaybetti.

Fatih SABOVİÇ
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NBA’de Atlanta Hawks forması giydiği dönemde, 2015 yılında yaşanan olayda Pero Antic ile o dönemdeki takım arkadaşı Thabo Sefolosha bir bar çıkışında polisler ile tartışmıştı. Antic, olay sonrası gözaltına alındı ancak sonrasında hakkındaki suçlamalar düştü.

Pero Antic, olayların yaşandığı sırada polislerin kendisine orantısız şiddet uyguladığı gerekçesiyle New York Polis Departmanı’na 25 milyon dolarlık bir dava açtı.

TMZ Sports’un haberine göre mahkeme doktorlarının raporları doğrultusunda, jüri Antic’e orantısız şiddet uygulanmadığına karar verdi ve dava dosyası kapandı.

Mahkemede ifade veren polisler, Antic’in Thabo’yu göz altına almaya çalışan polis memurunu omuzundan tutarak çektiğini söyledi. Antic de polislerin kendisini yere ittiğini ifade etti.

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