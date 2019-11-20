Anthony Nwakaeme'ye Bundesliga'dan kanca
Alman ekibi Hertha Berlin, Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme için devreye girdi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Hertha Berlin'in radarına takıldı.
Geçen sezon 11 gol, 10 asistle oynayan yapan Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesi uzatılmıştı.
Bu dönemde Alman ekibi Hertha Berlin’in, Nijeryalı oyuncuyu yakın takibe aldığı bilinirken, mavi-beyazlıların tecrübeli oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi.
Berlin temsilcisinin, devre arasında Nwakaeme için yeniden Trabzonspor’un kapısını çalacağı öne sürüldü.
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