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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.05.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Anthony Nwakaeme: 'Hocayı kovdular beni aldılar'

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Anthony Nwakaeme: 'Hocayı kovdular beni aldılar'

Transferi gerçekleştiğinde kimse tanımıyordu, hatta İsrail Ligi’nden gelen bir oyuncuya, ‘Bu kadar para mı verilir?’ eleştirileri bile vardı. Ancak Nwakaeme, Trabzonspor'a o kadar çabuk uyum sağladı ki gollerini ardı ardına sıraladı, asistleriyle Bordo- Mavililer’e çok kritik puanlar kazandırdı, tam 18 gole doğrudan katkı yaptı. Bu performansın ardında yatan hikayeyi merak ettik, Trabzon’a gittik. Beşiktaş maçı öncesi Nwakaeme’yi dinledik....

Sezon başında geldiği Fırtına’da 10 gol, 8 asistle yıldızlaşan Anthony Nwakaeme, Fanatik'e konuştu:

‘Yalın ayakla başladım’

Futbola başlangıç hikayen nasıl gerçekleşti? Dünyada birçok Nijeryalı star var. Ronaldinho hayranı olduğunu biliyoruz.

“Nijerya’da sokaklarda başladım aslında. Çıplak ayakla oynardım genelde, kramponlarımız bile yoktu. Futbol benim için sadece arkadaşlarımla bir eğlenceydi. Gerçeği söylemek gerekirse sadece eğlence olduğu için oynuyordum. Zevk almak için oynuyordum. Futbola dair herhangi bir hedefim yoktu. Erkek kardeşimin bir arkadaşı, akademisi olan bir kişiye, ‘Size önerebileceğim bir oyuncu var’ dedi. Sonrasında o adamla beni tanıştırdı. Hayatım ve kariyerim öyle başladı.”

‘Hocayı kovdular beni aldılar’

Cluj’da da benzer ilginç bir hikayeye sahipsin. Oradaki hikayenden de bahseder misin?

“Benim için güzel bir tecrübe olmuştu. İyi insanlardı. Hâlâ da müteşekkirim onlara. İlk gittiğimde oradaki hoca beni beğenmedi. Hoca, ‘Takım için yeterli kaliteye sahip değil’ demiş. Alt takıma gönderdiler beni. Başkan, ‘Bence sen iyi bir oyuncusun, 2. Lig’e gidip orada oynamanı istiyorum. Sonra yine 1. Lig’de olacaksın’ dedi. Ben de ‘Neden olmasın?’ dedim. 6 maç oynadım, 7 gol attım. 2 ay sonra hocayı kovup beni çağırdılar.” 

‘Şampiyon olabiliriz’

Hapoel’e gittiğinde çok büyük bir uğur getirdin. Aynı başarıları Trabzon’da da yaşamak istiyor musun?

“Hapoel Beer Sheva ben 41 yıldır şampiyon olamıyordu. Toplamda 5 kupa kazandık. Trabzon’a iyi yıllar ve iyi sezonlar geçirmek için geldim. Tabii ki tek başınıza bir şey yapamazsınız. Takım arkadaşlarım, hocalarımla birlikte en iyi işi çıkarmalıyız. Ufak hatalardan dolayı kaybettiğimiz maçlar oldu. Beşiktaş maçı aynı şekilde, birkaç maç var. Bunları kazanabilirdik. Şimdi yine Beşiktaş’la oynayacağız ve elbette hedefimiz kazanıp hedeflerimizi iyileştirmek olacak. Kulüp çok doğru yolda. Biz de bunu içeriden görüyoruz. Tabii ki en iyi seviyede olmak istiyoruz. Avrupa’da da başarılı olabiliriz.”

Anthony Nwakaeme: Hocayı kovdular beni aldılar

‘Mutlu olmasam oynamam’

Performansınla lige renk katan isimlerden biri oldun. Bunu nasıl değerlendirirsin?

“Kendi performansım ve takımımın başarısından dolayı gerçekten mutluyum. Takım arkadaşlarım olmadan yaptığım şeyleri yapabilmem mümkün değil. Ben oynasam da oynamasam da mutlu olmaya çalışan biriyim. Mutlu olmasam futbol oynayamam. Annem her zaman nereye gidersen git, ne olursa olsun, kötü de iyi de olsa onu kabullenmem gerektiğini söyler. Ben de böyle yapıyorum.”

‘Trabzon’da 3 yer biliyorum’

Trabzon’a çabuk adapte oldun. Futbol dışında burada ne yapıyorsun?

“Ben hep böyleydim. Antrenmanlardan sonra dışarı çıkan biri değilim. Geldiğimden beri 3 yeri biliyorum sadece. Antrenman sahası, stadyum, havalimanı ve doğal olarak evim. Dışarı çıkmayı seven biri değilim, genelde evde vakit geçiririm.”

‘Abdülkadir çok gelişti’

Takımda şu anda genç oyuncu politikası söz konusu. Gençler parlıyor Trabzonspor’da, senin düşüncen ne bu konuda?

“Bütün genç oyuncularımız iyi iş çıkarıyorlar. Takımlar büyürken, alttan da büyümeleri gerekir. Dolayısıyla iyi bir iş çıkarıyorlar. Özellikle Abdulkadir Parmak, geldiğimden bu yana büyük bir gelişim gösterdi. Onun adına çok mutluyum. Diğer gençlerimiz de çok iyi.”

 ‘Ömür, Avrupa’ya gidebilir’

Abdülkadir Ömür hakkında ne düşünüyorsun? Avrupa’da büyük kulüplere çok yakıştırılıyor...

“Bu yaşta, bu seviyede nasıl oynadığını görüyoruz. Kendisi Avrupa’da üst kademe takımlara transfer olduğunda daha fazla şey görüp, daha fazla şey öğrenme imkanına sahip. Kendisini daha yukarılara çekecektir. Çok daha iyi olacaktır. Çünkü çok yetenekli.”

Anthony Nwakaeme: Hocayı kovdular beni aldılar

‘Fener maçında gözüme ışık geldi’

Fenerbahçe maçında kafanla kaçırdığın bir pozisyon var. Top beklemediğin bir anda mı geldi? Herkes ‘Anthony bunu atar’ diyordu.

“Topa hazırdım aslında. Sosa’dan harika bir top geldi, ama ışıkların olduğu yerden geldi ve tam topu göremedim. Işıklar olmasaydı kesin gol olurdu.”

‘Eğer uyursanız hoca sizi uyandırır!’

Ünal hoca hakkında düşüncelerin neler? Oynattığı oyun, çalışma sistemleri, futbol anlayışı hakkında neler söylersin?

“Çok çalışkan bir hoca. Her zaman antrenmanlarda yüzde 100’ümüzü vermemizi ister. Uyuyan biri varsa hemen onu uyandırır. Ben geldiğimden beri kendi antrenman seviyemin yükseldiğini söyleyebilirim. Ciddi oyuncularla çalışmak isteyen ciddi bir hoca. Bu da kulüp için çok olumlu bir durum.”

"Statta ateş var"

Taraftar hakkında ne düşünüyorsun?

“Taraftarlarımız gerçekten inanılmaz bir ateş içindeler. O ateşi ruhlarında hissediyorlar. Bizim yapmamız gereken de o ateş için saha içerisinde iyi bir oyun oynamak ve galibiyet alabilmek. Dolayısıyla bu desteğe cevap vermek, bir nevi teşekkür etmek adına her zaman kazanmak istiyoruz. Ama gerçekten içlerinde inanılmaz bir ateş var.”

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