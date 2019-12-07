Anthony Joshua ve Andy Ruiz ne kadar kazanacak?

Spor Arena Dış Haber | Saat 19:00'da tüm nefesler tutulacak ve Suudi Arabistan'da şampiyon belirlenecek. Anthony Joshua, yaz aylarında kaybettiği Andy Ruiz karşısında rövanşı almak isterken Meksikalı Ruiz, rakibini bir kez daha mağlup etmek istiyor.

Tarihe geçecek dövüş için iki boksörün ne kadar kazanacağı da belli oldu.

İngiliz boksör Joshua, sadece dövüş için 50 milyon pound kazanacak. Andy Ruiz ise 10 milyon pound kasasına koyacak.

İlk maçı kaybeden Joshua'nın Ruiz'den 5 kat fazla kazanması dikkat çekti.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!