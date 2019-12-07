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07.12.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Anthony Joshua ve Andy Ruiz ne kadar kazanacak?

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Anthony Joshua ve Andy Ruiz ne kadar kazanacak?

Bu akşam Anthony Joshua ve Andy Ruiz arasında yapılacak tarihi dövüş öncesi iki ismin ne kadar para kazanacağı belli oldu.

Spor Arena Dış Haber | Saat 19:00'da tüm nefesler tutulacak ve Suudi Arabistan'da şampiyon belirlenecek. Anthony Joshua, yaz aylarında kaybettiği Andy Ruiz karşısında rövanşı almak isterken Meksikalı Ruiz, rakibini bir kez daha mağlup etmek istiyor.

Tarihe geçecek dövüş için iki boksörün ne kadar kazanacağı da belli oldu.

İngiliz boksör Joshua, sadece dövüş için 50 milyon pound kazanacak. Andy Ruiz ise 10 milyon pound kasasına koyacak.

İlk maçı kaybeden Joshua'nın Ruiz'den 5 kat fazla kazanması dikkat çekti.

 

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MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Anthony Joshua ve Andy Ruiz ne kadar kazanacak

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