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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
22.09.2018 - 20:26, Son Güncelleme:

Anthony Joshua Povetkin boks maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

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Anthony Joshua Povetkin boks maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Anthony Joshua, geçtiğimiz aylarda çıktığı Klitchko maçı sonrası, bu kez Povetkin karşısında ünvanını korumaya çalışacak. Türk antrenör Ali Eren ile karşılaşmaya hazırlanan Anthony Joshua, Povetkin maçına saatler kala heyecanını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Peki, boks tutkunlarının ekran başına kilitleneceği Anthony Joshua Povetkin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele öncesinde her iki taraf hakkında bazı bilgiler

Son iki yılda Joseph Parker ve Klitchko ile karşılaşan ve ünvan maçlarına Povetkin'le devam edecek olan Anthony Joshua, boks tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. 39 yaşındaki rakibi Povetkin'e karşı mücadele edecek olan Anthony Joshua, karşılaşma öncesinde gönderilerini boksseverlerle paylaştı. İşte, Anthony Joshua Povetkin maçının yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi hakkında detaylar

ANTHONY JOSHUA POVETKİN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yılın önemli boks karşılaşmalarından birisi olan Anthony Joshua Povetkin maçı, 22 Eylül akşamı saat 21.30'da S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın tekrarı, aynı gece 02.30'da izlenebilecek.


ANTHONY JOSHUA KİMDİR?

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi.

Anthony Joshua, Nijeryalı anne ve Nijeryalı ve İrlanda asıllı bir İngiliz baba'dan olarak Watford'da doğdu. Kings Langley Ortaokulu'nda okula gitti.Paul Hudak ile yaptigi son maçı kazandı.

2011 Yılı ''Dünya Amatör Boks Şampiyonu''dur.
2012 Yılı ''Olimpiyat Şampiyonu'' dur
2016 Yılı "Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu"dur.

JOSHUA'NIN SPARRİNG PARTNERİ BİR TÜRK

Dünyanın en büyük ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilen İngiliz Anthony Joshua, 22 Eylül tarihinde Rus Alexander Povetkin ile yapacağı karşılaşma için sparring partneri olarak Ali Eren Demirezen’i seçti.

Ali Eren Demirezen, Joshua’nın Türkleri çok sevdiğini ve hiçbir zaman cenk meydanlarından kaçmadığı için bu karşılaşmaya bir Türk ile çalışmaya karar verdiğini belirterek, “Joshua çok mütevazi ve centilmen bir insan. Özellikle sparring dövüşlerinden sonra yaptığımız konuşmalar çok hoşuna gidiyor. Türkler hiç bir zaman savaş meydanlarından kaçmadığı için bir Türk ile çalışmak istediğini söyledi” açıklamasını yaptı.

 

 

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