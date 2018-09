Anthony Joshua Povetkin boks maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Son iki yılda Joseph Parker ve Klitchko ile karşılaşan ve ünvan maçlarına Povetkin'le devam edecek olan Anthony Joshua, boks tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak. 39 yaşındaki rakibi Povetkin'e karşı mücadele edecek olan Anthony Joshua, karşılaşma öncesinde gönderilerini boksseverlerle paylaştı. İşte, Anthony Joshua Povetkin maçının yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi hakkında detaylar

ANTHONY JOSHUA POVETKİN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yılın önemli boks karşılaşmalarından birisi olan Anthony Joshua Povetkin maçı, 22 Eylül akşamı saat 21.30'da S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın tekrarı, aynı gece 02.30'da izlenebilecek.

🤣 A very different opponent to usual… Bring it on @EddieHearn! @williamhill #JoshuaPovetkin pic.twitter.com/YnAkV0GbPE