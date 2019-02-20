Anthony Joshua Miller maçı ne zaman? Büyük sürtüşme!
Boks dünyasının tanınan isimleri Anthony Joshua ve Jarrell Miller, Haziran ayında çıkacakları ring öncesi basın toplantısında karşı karşıya geldi. Yanına yaklaştığı Miller tarafından itilen ve küfürlere maruz kalan Anthony Joshua, araya giren görevliler tarafından sakinleştirildi. Ağır siklet şampiyonu Joshua, Büyük Bebek lakaplı Jarrel Miller ile New York'ta bulunan Madison Square Garden'da karşılaşacak. Peki, Anthony Joshua Miller maçı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o detaylar
Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Anthony Joshua, kendisi gibi henüz mağlubiyet tatmayan Jarrel Miller ile ringe çıkıyor. Haziran ayı gerçekleşecek olan mücadele öncesi basın toplantısına çıkan ikili arasında gerilim dolu anlar yaşandı. Amerikalı boksör Jarrell Miller, yanına yaklaşan İngiliz boksör Joshua'yı bir çırpıda iterek sinkaflı sözler sarf etti.
Ohhhhhhhhh he mad mad 😂— Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 19 Şubat 2019
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ANTHONY JOSHUA JARRELL MİLLER MAÇI NE ZAMAN?
Anthony Joshua Jarrell Miller maçı, 1 Haziran tarihinde New York Madison Square Garden'da gerçekleşecek. Karşılaşmanın TSİ sabaha karşı oynanması bekleniyor.
Gerilimin sona ermesinin ardından açıklama yapan Miller, karşılaşmaya mental anlamda hazır olduğunu Anthony Joshua'yı ekran koruyucusu haline getirdiğini ve her sabah kalktığında bu karşılaşmayı düşündüğünü ifade etti. Üçüncü dünya ülkesinde büyüdüğünü dile getiren Miller, ailesinin çok zor zamanlar geçirdiğini ve ayaklarında ayakkabıları dahi olmadan açlıkla savaş verdiğini gördüğünü, dolayısıyla yaşadıklarının Anthony Joshua ile ringe çıkmaktan daha ağır olduğunu söylemlerine ekledi.
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