Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Alt maçlar hangileri?
Anthony Joshua Joseph Parker maçı, boks tutkunlarını ekrana kilitleyecek. Dünya şampiyonlukları bulunan iki boksörün mücadele edeceği Anthony Joshua Joseph Parker boks mücadelesi, Türkiye saati ile gece yarısı takip edilebilecek. Bu karşılaşma öncesinde birçok alt maç da izleyicilerle buluşturulacak. Peki, Joshua Parker maçı ne zaman saat kaçta kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi bazı detaylar
Anthony Joshua Joseph Parker maçı, ünlü boksörlerin dünya çapında aldıkları başarıları ringe taşıyarak kozlarını paylaşmasına olanak tanıyacak. Boks mücadelelerini kaçırmayan vatandaşların merakla araştırdığı Anthony Joshua Joseph Parker maçı, Türkiye^den de canlı izlenebilecek. Peki, Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylı bilgiler
JOSHUA PARKER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Boksseverlerin ilgiyle takip edeceği Anthony Joshua ile Joseph Parker maçı, Türkiye saati ile 31 Mart Cumartesi gününü 1 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece 00:15 civarında başlayacak.
Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, yurt dışında Sky Sports Box Office kanalından canlı yayınlanırken Türkiye'de S Sport kanalı üzerinden canlı izlenebilecek. S Sport'un yayını 31 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.
Büyük karşılaşma öncesi yayınlanacak olan alt maçların ise şu şekilde olması bekleniyor;
David Price v Alexander Povetkin
Ryan Burnett v Yonfrez Parejo (WBA Horoz Sıklet Super DŞ kemeri)
Anthony Crolla v Edson Ramirez
JOSHUA MESAJ YAYIMLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda organizasyon hakkında açıklamada bulunan Anthony Joshua, Parker'a teşekkür etmişti. İşte, o açıklama;
“Günaydın, herkese mutlu yıllar. Sizlere yeni bir haber vermek istiyorum. Joseph Parker’la Cardiff Galler’de 31 Mart’ta karşılaşacağız. Bu maç kemer birleştirme ağır sıklet maçı olacak Son olarak böyle bir maça çıktığımda neler olduğunu biliyorsunuz. Oldukça meşakkatli, ilginç ve kaliteli bir maç bizleri bekliyor. İkimiz de birbirimize büyük saygı duyuyoruz. Bu karşılaşmayı kabul ettikleri ve meydan okuma için Parker ve ekibine teşekkür ediyorum. Beni biliyorsunuz bu sporu seviyorum. Antrenman kampı için sabırsızlanıyorum. Bu maçı dört gözle bekliyorum. Yeni gelişmeler için takipte kalın. Tanrı sizi korusun.”
PARKER SESSİZ KALMADI
Joseph Parker, bu maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Joshua birkaç ay önce Yeni Zelanda’dan gelen bu çocuk için neden endişeleneyim ki demişti. Bütün dünya Joshua’nın gerçekten benim yumruklarıma ne kadar dayanıklı olduğunu görecek.” ifadesinde bulundu.
ANTHONY JOSHUA KİMDİR?
Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi.
Anthony Joshua, Nijeryalı anne ve Nijeryalı ve İrlanda asıllı bir İngiliz baba'dan olarak Watford'da doğdu. Kings Langley Ortaokulu'nda okula gitti.Paul Hudak ile yaptigi son maçı kazandı.
2011 Yılı ''Dünya Amatör Boks Şampiyonu''dur.
2012 Yılı ''Olimpiyat Şampiyonu'' dur
2016 Yılı "Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu"dur.
JOSEPH PARKER KİMDİR?
Joseph Parker, 9 Ocak 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1,93 boya ve ortalama 110 kiloya sahip olan Joseph Parker, Yeni Zelandalıdır ve WBO dünya şampiyonluğu bulunmaktadır.
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