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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAnthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
06.03.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Anthony Joshua ile Joseph Parker arasındaki boks mücadelesi için geri sayım başladı. WBA, WBO, IBF gibi turnuvalarda şampiyonlukları bulunan genç boksörler, ringe kimin en iyi olduğunu kanıtlayabilmek için çıkacak. Peki, Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, vatandaşların merakla karşılaşmayla ilgili detaylı bilgiler

Anthony Joshua Joseph Parker maçı için nefesler tutuldu. İki efsane ismin karşılaşacağı boks mücadelesi, 2018 yılının ilk büyük karşılaşması olacak. Peki, Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, soluksuz izlenecek mücadele hakkında bazı bilgiler

JOSHUA PARKER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anthony Joshua ile Joseph Parker maçı, Türkiye saati ile 31 Mart Cumartesi gününü 1 Mayıs Pazar gününe bağlayan gece 01.30'da oynanacak. Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, yurt dışında Sky Sports Box Office kanalından canlı yayınlanırken Türkiye'de hangi kanal üzerinden izlenebileceğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

JOSHUA MESAJ YAYIMLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda organizasyon hakkında açıklamada bulunan Anthony Joshua, Parker'a teşekkür etmişti. İşte, o açıklama;

“Günaydın, herkese mutlu yıllar. Sizlere yeni bir haber vermek istiyorum. Joseph Parker’la Cardiff Galler’de 31 Mart’ta karşılaşacağız. Bu maç kemer birleştirme ağır sıklet maçı olacak Son olarak böyle bir maça çıktığımda neler olduğunu biliyorsunuz. Oldukça meşakkatli, ilginç ve kaliteli bir maç bizleri bekliyor. İkimiz de birbirimize büyük saygı duyuyoruz. Bu karşılaşmayı kabul ettikleri ve meydan okuma için Parker ve ekibine teşekkür ediyorum. Beni biliyorsunuz bu sporu seviyorum. Antrenman kampı için sabırsızlanıyorum. Bu maçı dört gözle bekliyorum. Yeni gelişmeler için takipte kalın. Tanrı sizi korusun.”

PARKER SESSİZ KALMADI

Joseph Parker, bu maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Joshua birkaç ay önce Yeni Zelanda’dan gelen bu çocuk için neden endişeleneyim ki demişti. Bütün dünya Joshua’nın gerçekten benim yumruklarıma ne kadar dayanıklı olduğunu görecek.” ifadesinde bulundu.

ANTHONY JOSHUA KİMDİR?

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi.

Anthony Joshua, Nijeryalı anne ve Nijeryalı ve İrlanda asıllı bir İngiliz baba'dan olarak Watford'da doğdu. Kings Langley Ortaokulu'nda okula gitti.Paul Hudak ile yaptigi son maçı kazandı.

2011 Yılı ''Dünya Amatör Boks Şampiyonu''dur.
2012 Yılı ''Olimpiyat Şampiyonu'' dur
2016 Yılı "Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu"dur.

JOSEPH PARKER KİMDİR?

Joseph Parker, 9 Ocak 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1,93 boya ve ortalama 110 kiloya sahip olan Joseph Parker, Yeni Zelandalıdır ve WBO dünya şampiyonluğu bulunmaktadır.

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