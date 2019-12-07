Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Boks tutkunlarının ilgiyle beklediği Anthony Joshua Andy Ruiz maçı için artık geri sayım başladı. Aldığı yenilginin rövanşını almak isteyen Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz 2 boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, heyecanla beklenen Joshua Ruiz 2 maçı öncesinden bazı bilgiler

Boksun iki büyük ismi Andy Ruiz ile Anthony Joshua, ringe yeniden unvan maçı için çıkacak. Suudi Arabistan'da karşılaşacak olan Andy Ruiz ve Anthony Joshua maçı kazanması halinde WBA, IBF, WBO ve IBO Dünya Ağırsıklet unvanlarını tazeleyecek. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz 2 boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ 2 BOKS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı, 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.

🥊 Andy Ruiz vs. Anthony Joshua pic.twitter.com/pbnQ5LAxDm — Spor Arena (@sporarena) December 7, 2019

7 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşacak Joshua ve Ruiz cephesinden dövüş öncesi kızdıran açıklamalar geliyor. Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua'ya kariyerinin ilk yenilgisini tattırmış, Joshua ise karşılaşmanın rövanşını istemişti. Ruiz, merakla beklenen dövüş öncesi Joshua'ya seslendi.

Meksikalı boksör, Anthony Joshua için şöyle konuştu;

Onu deli edeceğim. Ring içinde Joshua'yı yerde sürükleyeceğim. Ben çok sakin kalacağım. Evet, böyle davranacağım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapacağını düşünmesi gereken kişi o. Onun gulyabanisi olabilirim. Tam benim stilime uyuyor. Benim için harika bir rakip. İlk 4-5 round onu rahat bırakacağım, sonra vücuduna darbeleri indireceğim. Aylarca bu dövüş için çalışıyoruz. Dövüş için ne yapılacağını çok iyi biliyorum. Anthony Joshua bana yenildiğinde insanlar Joshua'ya noldu diye sorgulamaya başladı. Ama işin aslı benim yumruğumun tadına baktı. O bana en sert vuruşlarını yaptı. Onları aldım ve daha iyisini kendisine vurdum.

Andy Ruiz, Joshua’yı tekrar yenebilir mi?

Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koyacak. Karşılaşma öncesinde Joshua’yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurguluyor.

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21'ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgisini Andy Ruiz'den almıştı. Yeni Dünya Şampiyonu Ruiz’in ise 34 karşılaşmada 22'si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor