Anthony Davis'ten Knicks'e karşı 48 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 123-118 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 48 sayı ve 17 ribaunt üretti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanından uzatma sonunda 123-118 galip ayrıldı. Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 48 sayı, 17 ribaunt, 4 top çalma ve 3 blokluk performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.

Pelicans'ta 31 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Jrue Holiday ve 15 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, 7 top çalma, 3 blok üreten DeMarcus Cousins, galibiyette önemli rol oynadı.

Knicks'te Kristaps Porzingis 25 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma, Tim Hardaway 25 sayı, 5 ribaunt ve Jarrett Jack 22 sayı, 8 asistle mücadele etti.



- Heat'ten arka arkaya 7. galibiyet



Doğu Konferansı'nın formda ekibi Miami Heat, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 97-79 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Heat'i galibiyete, 25 sayı kaydeden Goran Dragic, 15 sayı, 10 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Hasan Whiteside ve 16 sayı, 6 ribauntla oynayan Josh Richardson taşıdı.

Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo'nun 22 sayı, 6 ribaunt ve Khris Middleton'ın 16 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.



- Sonuçlar

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 97-79

New York Knicks-New Orleans Pelicans: 118-123 (uzatmada)

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 97-120

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 120-103