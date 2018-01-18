"Anthony Davis'i Boston'a takaslarız ama..."

Koç Gentry, "Anthony Davis'in Boston Celtics'le isminin geçtiğini biliyorum. Ama bu duruma cevabım ise, evet, onu Boston'a takaslayacağız. Ancak Boston'ın bize New England Patriots Amerikan Futbol Takımını ve aldıkları iki yeni uçağı vermesi gerek. Bunları Davis karşısında vermeyeceklerini biliyoruz ve bu yüzden de bu takas dedikoduları üzerinde pek düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Boston Celtics, Doğu Konferansı'nda 34-11'lik dereceyle lider durumda. Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ın sırtladığı New Orleans Pelicans ise Batı Konferansı'nda 23-21'lik dereceyle 6. sırada.

2020-2021 sezonuna kadar -son sezonu oyuncu opsiyonlu- takımla kontratı bulunan Anthony Davis bu sezon New Orleans Pelicans formasıyla 38 maçta 26.7 sayı, 10.5 ribaund ve 2.1 blok ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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