Anthony Chigaemezu Uzodimma, Kayserispor'da! | Transfer haberleri...
İstikbal Mobilya Kayserispor, 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Chigaemezu Uzodimma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, sezon başı denemeye aldığı Anthony Chigaemezu Uzodimma sözleşme imzaladı.
Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın onay vermesi sonrası kadroya dahil edilen genç orta saha oyuncusu gelecek vaat eden isimler arasında gösteriliyor.
1999 doğumlu orta saha oyuncu Anthony Chigaemezu Uzodimma 2019-2024 yıllarında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
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