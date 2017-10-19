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Antetokounmpo Boston'u devirdi!

Bir gün önce Cleveland Cavaliers'i deplasmanda zorlayan Boston Celtics sahasındaki maçta Milwaukee Bucks'a 108-100 yenilmekten kurtulamadı.

Hürriyet Haber
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Devre arasında sezona talihsiz bir sakatlıkla başlayan Gordon Hayward'ın Boston taraftarlarına ve takım arkadaşlarına iyi dilek mesajı ekrana getirildi.

Giannis Antetokounmpo 37 sayıyla (13/22 saha içi, 11/13 serbest atış) kariyerinin en yüksek üçüncü skoruna ulaştı, 13 de ribaund aldı. Kritik üçlükle galibiyette etkili olan Matthew Dellavedova 15 sayı, Malcolm Brogdon 19 sayı, 4 asist, Khris Middleton 15 sayı, 9 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ile mücadele etti.

Kyrie Irving 25'te 7 isabetle 17 sayı kaydetti, 4 ribaund, 3 asist, 3 top çalma, 3 top kaybıyla kendi standartlarının altında kaldı. Jaylen Brown 18 sayıyla takımının skoreri oldu.(Basketfaul)

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