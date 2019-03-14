Antalya'ya Doukara için servet teklifi geldi!
Süper Lig'de 20 maçta attığı 8 golle bu sezon Antalyaspor'un en skorer ismi olan Souleymane Doukara'ya Çin'den talip var.
Shanghai SıPG kulübünün yıldız forvet ile yakından ilgilendiği ve 4 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Antalyaspor, 2021'e kadar sözleşmesini uzattığı Doukara'yı yazın Çin'e satabilir.
Öte yandan kulübün mali durumunu düzeltmek adına devre arasında transferde tutumlu davranan yönetim, yeni sezona önemli isimler alarak girmeyi planlıyor.
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