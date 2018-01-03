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Antalya’ya 110 milyon €

Devre arası 1700 takım Antalya’nın yolunu tuttu. Süper Lig ekiplerinin yanı sıra bu yıl Rus, Alman, Avusturyalı ve Hollandalı takımlar da bu kente geri dönüyor. Bu kulüplerin şehir ekonomisine katkısı büyük olacak.

Ceyhun KUBURLU
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Yeni tesisler ile Avrupa futbolunun kamp merkezi haline gelen Antalya, son yıllarda yaşanan gelişmelerden dolayı spor turizminde önemli gelir kaybına uğramıştı. Ancak bu yıl rüzgar tersine döndü. 2014’ten sonra İspanya ve Dubai gibi ülkeleri tercih etmeye başlayan Avrupalı kulüpler, buralarda aradığını bulamayınca, Antalya’ya geri döndü.

Bu sezon, başta Rus takımları olmak üzere birçok kulüp Antalya’yı tercih etti.

BÜYÜK İLGİ VAR

AVRUPALILARA bu sezon Süper Lig takımları da eklendi. Bu yıl ilk kez 18 Süper Lig ekibi de Antalya’da kampa giriyor. Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, “Eskiden Bundesliga’nın köklü kulüpleri de burada kampa giriyordu. Ancak onları Katar ve Dubai’ye kaptırdık. Ancak onların da geri geleceğine inanıyorum” dedi.

25 OTEL EV SAHİBİ

Antalya’da toplamda 160 futbol sahası bulunduğunu belirten Recep Şamil Yaşacan, “25 otel bu pastadan payını alacak. Takımlar 50 ile 100 bin Euro arasında harcama yapıyor. Ocak-Mart dönemi arasında 1700 takımın 110 milyon Euro’ya yakın gelir bırakması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Antalya’ya 110 milyon €

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