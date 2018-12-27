Antalyaspor'un sezon sonu hedefi belli oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'un sezon sonu hedefi belli oldu!
GeriFutbol Antalyaspor'un sezon sonu hedefi belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.12.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Antalyaspor'un sezon sonu hedefi belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'un sezon sonu hedefi belli oldu!

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine sezon sonu hedeflerini açıkladı.

Ligde bu sezon ilk yarıda 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, attıkları 19 gole karşılık kalelerinde 21 gole engel olamadı.

İç sahada 12 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 9 gol yedi. Deplasman maçlarında daha başarılı sonuçlar alan ve 15 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 9 gol attı, ağlarında 12 gol gördü.
Antalyaspor, Süper Lig'de geçen sezon ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada tamamlamıştı.

- "Herkesin beklentisinin üzerinde ilk yarıyı tamamladık"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kırmızı-beyazlı takımla ilgili "Ligde kalması zor." iddiaları olduğunu belirtti.

Ligin üçüncü haftasında göreve gelen Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yönetimin ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ın çok doğru ve düzgün işler yaptığını ifade eden Süğlün, "Takım bütünlüğünü sağlayarak, herkesin beklentisinin üzerinde 6. sırada ve 27 puanla ilk yarıyı tamamladık." diye konuştu.

Süğlün, göreve geldikleri zaman bulunan maddi problemlerin artarak devam ettiğinin altını çizerek, bu sorunların çözümü için kulüp başkanı Öztürk'ün ailesinin çok büyük fedakarlıklar yaptığını ifade etti.

Yapılan fedakarlıklar ile takımdaki bütünlük ve beraberliğin başarıyı getirdiğini anlatan Süğlün, "Futbolcu topluluğumuz gerçekten çok özel, değerli ve kaliteli. Bakarsanız takımda sivrilen oyuncu yok. Onları ancak takım olarak görebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 473Anderlecht - Waasland Beveren
    3
    2,5Üst
    1,35
    14039kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- "Mütevazı bir kadroyuz"

Basın sözcüsü Süğlün, bu sezon çok enteresan bir lig yaşandığını ifade ederek, lider Medipol Başakşehir arayı biraz açsa da lig ikincisi ile aralarında sadece 2 puan bulunduğunu dile getirdi.

Süğlün, düşme potasındaki takımlarla da aralarında 10-12 puan fark olduğunu vurgulayarak, "Üç puanlı sistemde bu çok büyük bir fark değil. O yüzden Avrupa kupaları ve şampiyonluk gibi bir hedefimiz yok. Mütevazı bir kadroyuz, kaliteli, mütevazı oyuncularımız var. Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Ligin ilk yarısına göre ikinci devre fikstür avantajları olduğunu, sıralamada Antalyaspor'un altında olan takımlardan Akhisarspor hariç tamamıyla kendi sahalarında oynayacaklarını dile getiren Süğlün, devre arası kampının 4 Ocak'ta kendi tesislerinde başlayacağını kaydetti.

- "Transfer düşüncemiz yok"

Murat Süğlün, devre arasına girmeden önce oyuncuları Olcan Adın'la sözleşmelerini karşılıklı ve iyi niyet çerçevesinde feshettiklerini vurgulayarak, Brezilya asıllı Belçikalı oyuncuları Danilo'nun da kendisine özel ödeme istediğini, ancak kabul edilmeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı.

Devre arasında takımdan gidecek oyuncuların olabileceğini belirten Süğlün, "Ancak takımdan ayrılacakların yerine oyuncu alabiliriz. Şu anda direkt 'Şu transferi yapacağız.', 'Bu mevkiye şunu alacağız.' diye bir transfer seçeneğimiz yok. Böyle bir düşüncemiz de yok ancak ayrılan oyuncularımız olursa onların yerine alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İtalya'da skandal olay! Maç boyunca...

Antalyaspor'un sezon sonu hedefi belli oldu!

Son 2 maçını kazanan Soton, West Ham'ı ağırlıyor! iddaa'nın favorisi...

En istikrarlısı Sadık, en golcüsü Aleksic!