Antalyaspor’un rakibi Kardemir Karabükspor!
SPOR Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Antalyaspor, tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Antalyaspor, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 28’inci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’la karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekipler teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma beşe iki oyunla devam etti. Adından 3 takıma ayrılarak yarım sahada çift kale maç yapan kırmızı beyazlı ekip, yarım sahadaki taktik maçıyla çalışmayı tamamladı. Taktik maçta Hamza Hamzaoğlu yeşil yelekli takımda oynadı. Antrenmandan sonra havayoluyla Ankara’ya giden Antalyaspor, oradan karayoluyla Karabük’e geçecek. Kırmızı beyazlı ekip, maç öncesi son çalışmasını yarın Karabük’te yapacak.
Antalyaspor’da, Danilo, Zeki ve Salih sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
KORAY GENÇERLER YÖNETECEK
7 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Bu karşılaşmada Koray Gençerler’in yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.
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