Antalyaspor'un gururu Nazım Sangare

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'un gururu Nazım Sangare
GeriFutbol Antalyaspor'un gururu Nazım Sangare
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
07.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Antalyaspor'un gururu Nazım Sangare

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'un gururu Nazım Sangare

 A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan Nazım Sangare, kulübü Antalyaspor'un gurur kaynağı oldu.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, Antalyaspor'dan Nazım Sangare de bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncuları Nazım'ın, milli takımın aday kadrosuna seçilmesinden dolayı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Antalyaspor Kulübünün paylaşımında, "Futbolcumuz Nazım Sangare, A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme karşılaşmalarının aday kadrosuna davet edilmiştir. Futbolcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki Nazım Sangare'nin, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bir kez daha yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Antalyaspor: Fenerbahçeyi daha farklı yenebilirdik
Antalyaspor: Fenerbahçe'yi daha farklı yenebilirdik

- "Gurur duyuyoruz"

"Nazım, gurur kaynağımız." diyen Süğlün, şunları kaydetti:

"Zaten geçen seneden büyük çıkış yakalayan bir oyuncumuzdu. Bizim takımımızda oynamasından dolayı gurur duyuyoruz. Nazım, Antalyaspor'daki başarılı performansını milli takıma da yansıtacaktır. Nazım; genç, istikrarlı, çok hırslı, düzgün karakterli bir oyuncu. Bu çalışma temposuna aynı şekilde devam ettiği sürece iyi yerlere geleceğine kalpten inanıyoruz. İleride büyük takımlardan, Avrupa'dan teklifler olursa değerlendiririz. Onun açısından da kulüp açısından da pozitif olacak her şeye açık oluruz."

- İlk kez Yunanistan maçında milli formayı giydi

Antalya'da 30 Mayıs'ta Türkiye'nin Yunanistan'ı 2-1 yendiği özel maçta ilk kez milli formayı giyen Nazım Sangare, bu karşılaşmada 90 dakika görev yapmıştı.
İlk kez ay-yıldızlı formayı giydiği maçın ardından Nazım, "Ülkem için oynamak her zaman benim en büyük hayalimdi." açıklamasında bulunmuştu.

Sağ bek oyuncusu Nazım Sangare, bu yıl ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan'la oynadığı özel maç ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Andorra ve Moldova ile yaptığı karşılaşmaların aday kadrosunda da yer almıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (07.10.2019)
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Şenol Güneş'ten otobüs esprisi
TFF ile Mercedes Benz Türk arasındaki ana sponsorluk sözleşmesi uzatıldı
Altay'da Marco Paixao sevinci
Göztepe'den 9 yılın en iyi performansı