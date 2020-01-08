Antalyaspor’un ’gol’ sorunu

Antalyaspor ligin ilk devresinde 17 maçta 15 gol atıp, kalesinde 33 gol gördü. Sahasındaki 8 maçta 10 gol atan kırmızı beyazlılar 18 gol yedi. Antalyaspor, ilk yarıda sahasındaki maçlarda en fazla gol yiyen takım oldu. Kırmızı beyazlılar dış sahada oynadığı 9 maçta ise 5 gol atıp, 15 gol yedi. Antalyaspor, deplasmanda attığı gol sayısıyla ligde dış sahada en az gol atan takım oldu. Antalyaspor’un attığı ve yediği golleri inceleyen teknik direktör Tamer Tuna, yaptığı analizle kırmızı beyazlıların iç sahada en fazla gol yiyen, dış sahada da en az gol atan takım özelliğine son vermeyi planlıyor.

Antalyaspor’da futbolcuların maç performansını ve istatistiklerini değerlendiren Tuna, antrenmanlarda taktik çalışmalara hız verdi. Lige galibiyetle başlayıp, son 10 maçını kazanamayan Antalyaspor’da kötü gidişi durdurmayı hedefleyen Tuna, geçiş oyununu en iyi şekilde sahaya yansıtmayı hedefliyor.



Futbolcularıyla kamptaki taktik çalışmalarını artıran Tuna, kulübün ekonomik bütçesine uygun stoper, orta saha ve forvete oyuncu transferiyle takımı güçlendirmeyi planlıyor. Antalyaspor’un transfer listesinde defans bölgesine adı geçen futbolcuların arasında Dusko Tosic ile İzlanda milli takımında forma giyen Ragnar Sigurdsson yer alıyor.

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