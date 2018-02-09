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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriAntalyasporlu basketçiler, mandalina ve simit satarak taraftarları tribüne çağırdı
Basketbol Antalyasporlu basketçiler, mandalina ve simit satarak taraftarları tribüne çağırdı
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Basketbol
09.02.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Antalyasporlu basketçiler, mandalina ve simit satarak taraftarları tribüne çağırdı

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Antalyaspor'da forma giyen basketbolcular, pazarda mandalina ve çarşıda simit satarak, takımlarının maçlarına taraftar çağırdı.

5 basketbolcunun kamera karşısına geçerek gerçekleştirdiği esnaf ziyareti ve vatandaşlarla konuşmalarının yer aldığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor'da forma giyen basketbolcular, tribündeki seyirci sayısını artırma hedefiyle kamera karşısına geçti. Esnafı ziyaret eden sporcular, pazarda mandalina, çarşıda simit sattı. Ziyaret ettikleri esnafla sohbet eden sporcular, hem satış yaptı hem de Antalyaspor'un maçına taraftar davet etti. Antalyaspor'un sosyal medya hesabında yayınlanan görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kulübün medya bölümü tarafından gerçekleştirilen çekimlerde 4 kısa filmde 5 basketbolcu oynadı. Görüntülerde forvet Özgür Şahin, en yoğun ilgiyi gören isim oldu. Semt pazarında önlük takarak, mandalina tezgahı arkasına geçen Özgür Şahin, 'Al al al. En güzel mandalina burada' diye seslendi.
Özgür Şahin, hem esnafı hem de pazarda alışveriş yapanları da maça davet etti. Alışveriş yapanların kısa süreli şaşkınlık yaşadığı diyaloglarda, vatandaşlar maça geleceklerini söyledi.

Takımın pivotu Kemal Canbolat ise kentin en işlek caddesinde simit sattı. Kulübün sosyal medya hesabında 'Kapalıyol'un yeni simitçisi Kemal' başlığıyla paylaşılan görüntüde Canbolat, "Çıtır, gevrek simit" diyerek vatandaşlara seslendi.

Kemal Canbolat, tezgahta hem simit sattı hem de vatandaşları maça davet etti. Diğer görüntüde ise Hasan Emir Gökalp, takım arkadaşı Valentin Pastal'ı kokoreççiye götürdü. Hasan Emir Gökalp, kokoreç hazırlayıp arkadaşına ikram etti. Kokoreççi ve çevresindeki esnaf ile görüşen Gökalp ile Valentin, Antalyaspor bayrağı dağıtarak, vatandaşları maça davet etti.

Takımın ABD'li oyuncusu Robert Lowery ise esnaf ziyaretinde Antalya'ya özgü serpme börek yedi. Serpme börek yapımını ilgiyle izleyen ve böreğin tadına bakan Lowery, esnafın maça gelerek, takımı desteklemesini istedi.

Antalyaspor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Arda Vekiloğlu, takım olarak, evlerinde oynadıkları maça taraftarı davet etmek için çeşitli yöntemler kullandıklarını söyledi. Oyuncuların rol aldığı kısa filmler çektiklerini aktaran Vekiloğlu, "Esnaf ve halkla bütünleşiyoruz. Kemal Kapalı Yol'da simit, Özgür ise pazarda mandalina sattı. Robert, meşhur börekçide serpme böreği tattı ve Emir de takım arkadaşı Valentin'e kokoreç ısmarladı. Aslında bu kısa filmlerdeki tek amacımız, taraftarımıza ulaşmak ki bunun da etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Yarın saat 17.00'de Bandırma Kırmızı ile maçımız var. Taraftarımızı Antalya Spor Salonu'na bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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