Antalyaspor'dan süper 3'lük... Kayseri'yi devirdiler!
Kırmızı beyazlılar evindeki maçta Kayserispor'u dize getirdi, alt sıralardan tırmanış için hayati değer taşıyan 3 puanı cebe indirdi.
STAT: Antalya
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Candaş Elibol (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan (xx) - Celustka (xx), Djourou (xx), Diego Angelo (xx), Sakıb Aytaç (xx), Nazım Sangare (xxx)(Dk.83 Jevtoviç), Charles (xx)(Dk.90 Vaınqueur), Hakan Özmert (xxx), Deniz Kadah (xx), Emre Güral (xxx)(Dk.81 Yekta Kurtuluş), Doukara (xxx)
KAYSERİSPOR: Silviu Lung (xx)- Sapunuru (xx), Kucher (xx), Kana Bıyık (xx)(Dk.46 Levent xx), Atila Turan (xx)(Dk.55 Güray xx), Badji (xx), Şamil Çinaz (xx), Mendes (xx), Deniz Türüç (xx), Varela (xx)(Dk.64 Kravets xx), Umut Bulut (xxx)
GOLLER: Dk. 60 Emre Güral, Dk. 88 Doukara (Antalyaspor), Dk. 80 Umut Bulut (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Celustka, Hakan Özmert, Nazım Sangare (Antalyaspor), Atila Turan (Kayserispor)
Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalya'da oynanan maçta Antalyaspor ile Kayserispor karşılaştı. Maçı evsahibi takım 2-1 kazandı.
Antalyasporlu futbolcular sahaya Sağlık Bakanlığı'nın 'Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun' pankartıyla çıktı. Maçtan önce, Antalyaspor'un vefat eden eski futbolcusu Tanju Çetinkaya için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
8'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta, topun başına geçen Atilla Turan'ın sert şutunu kaleci Ferhat Kaplan uzak direkte kornere tokatladı.
9'uncu dakikada Atila Turan'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazdan kaleye gönderdi. Top az bir farkla dışarı çıktı.
13'üncü dakikada Stephane Badji'nin hatasıyla topla buluşan Deniz Kadah, ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Silviu Lung'dan geri döndü. Seken top tekrar Deniz Kadah'a çarptı. Kaleye yönelen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
19'uncu dakikada sol çaprazdan Emre Güral'ın rakip ceza alanına gönderdiği topla, uzak direkte buluşan Doukara, iki rakip oyuncu arasından topu kaleye göndermeyi başardı. Ancak, kaleci Silviu Lung topa hakim oldu.
32'nci dakikada Hakan Özmert'in pasında topla buluşan Celustka'nın sert şutunu kaleci Silviu Lung çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
60'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında topla ceza sahası içine giren Nazim Sangare ayağının dışıyla kaleye şutunu çekti. Kaleci Silviu Lung topu tokatlayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen bu topu takip eden Emre Güral altı pasın önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
71'inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Güral geçti. Topa ceza sahası dışında sahip olan Charles, meşin yuvarlağı altıpas içine hareketlenen Deniz Kadah'a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
80'inci dakikada savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı topu Sapunaru ceza sahası içine gönderdi. Şamil Çinaz ceza alanı içinde topu kafa ile Umut Bulut'un önüne indirdi. Penaltı noktasının hemen yanından kaleye şutunu çeken Umut Bulut meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
88'inci dakikada orta alandan atılan uzun topu ceza sahası içinde Doukara göğüsü ile indirdi. Topu oyuna yeni giren Jevtovic kontrol etti. Jevtovic'in kısa pasıyla tekrar topla buluşan Doukara'nın altıpasın hemen sağından sert şutu ikinci kez Kayserispor ağlarına gitti: 2-1.
Maçta başla gol olmadı ve ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
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