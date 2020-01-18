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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 13:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Podolski açıklaması!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Podolski açıklaması!

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Sinan Gümüş ve Lukas Podolski transferlerini açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Sinan Gümüş ile anlaşma sağladıklarını ve Podolski'nin ise yarın netleşeceğini açıkladı.

Veysel Sarı'nın imza töreninde transfer görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan Altay, "Transferlerimiz devam edecek. Sinan Gümüş ile anlaştık, yarın sözleşme imzalayacağız. Podolski de yarına kadar sonuçlanır diye düşünüyorum. Belirli bir noktaya geldik. Ufak detaylar kaldı. Yarın Podolski'nin de açıklamasını yaparız." dedi.

Altay, orta saha oyuncusu transferi için de önlerinde 3-4 alternatif olduğunu belirtti.

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