Antalyaspor'dan Nasri bombası!

Nasri’nin yıllık 4 milyon Euro alacağı öğrenildi. Diğer yandan Samir Nasri’nin geçen sezon kullandığı tedavi yöntemi WADA tarafından yasaklı olmasından dolayı Antalyaspor Kulübü özel bir sözleşme yaptı. 3 gündür Antalyaspor’un hukukçuları yaptıkları çalışmalar sonunda Fransız futbolcunun olası bir cezasında Antalyaspor’un tüm finansal haklarının korunacağı şekilde sözleşme yapıldığı kaydedildi

Samir Nasri’nin kullandığı tedavinin yasaklı olmasına rağmen 6 saatlik bir sürede 50 milimetreden az alındığında oyuncu yasaklı madde (doping) yapmamış sayılıyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren Nasri, Pep Guardiola tarafından Manchester City kadrosunda düşünülmüyordu.

Fransız yıldızın Manchester City ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi.Nasri kariyerinde iki Premier League (2012-2014), 1 İngiltere Lig Kupası (2014), 1 U17 Avrupa Şampiyonluğu (2004), 1 İngiltere Süper Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı.

Yıldız oyuncunun Transfermarkt değeri ise 16 milyon Euro. Öte yandan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de Twitter'dan Samir Nasri'yi takip etmeye başlayarak transfer ateşini yaktı.

Ajansspor