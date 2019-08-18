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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.08.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan Göztepe'ye tek kurşun

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Antalyaspor'dan Göztepe'ye tek kurşun

Süper Lig’in açılış haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı. 

Maçtan dakikalar:

15. dakikada Poko’nun pasında ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

28. dakikada Hakan Özmert’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanına döndü. 

29. dakikada Antalyaspor’da Serdar’ın kullandığı köşe vuruşunda Bahadır topu arka direğe aşırdı. Arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Diego takımını öne geçirdi. 0-1 

56. dakikada Antalyaspor’un kazandığı frikikte topun başına geçen Diego’nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

66. dakikada Mukairu’nun pasında topla buluşan Doğukan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top direğin yanından dışarıya çıktı. 

83. dakikada Aatif topla beraber ceza sahasına sokuldu. Yaptığı sert vuruşta Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi. 

87. dakikada Serdar’ın sağdan kestiği topa Leo kafayı vurdu, meşin yuvarlak Boffin’de kaldı. 

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu 
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdoğan xx 
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Sanneh xx, Titi xx, Leo xx, Poko xx, Castro xx (Alpaslan dk. 82 x), Deniz xx (Yasin dk. 46 x), Serdar xx, Halil xx (Yalçın dk. 62 x), Eren xx 
Yedekler: Göktuğ, Borges, Ege, Veli, Reis, Berkan, Murat 
Teknik Direktör: Tamer Tuna 
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Bahadır xx, Diego xx, Celutska xx, Ufuk xx, Charles xx, Hakan xx (Luis dk. 88 ?), Serdar xx, Doğukan xx (Aatif dk. 72 x), Mukairu xx (Harun Alpsoy dk. 82 x) 
Yedekler: Ferhat, Tarık, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Cenk, Harun 
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz 
Gol: Diego (dk 29) (Antalyaspor) 
Sarı kartlar: Titi, Poko, Gassama (Göztepe), Hakan, Celutska, Ferhat (Antalyaspor) 

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