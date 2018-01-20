Antalyaspor'dan ayrıldı! İtalya'nın yolunu tuttu...

Bu transferde İtalyan çalıştırıcı Roberto De Zerbi’nin etkili olduğu belirtildi. Benevento, Serie A’da 7 puanla son sırada yer alıyor.

Sandro, 2016-2017 sezonunda Qeens Park Rangers ekibinden Antalyaspor’a transfer edilmişti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 maçta görev aldı ve 108 dakika sahada kaldı.

Anlaşma şartları

İtalyan kulübünün Sandro’yu satın alma zorunluluğu ile 6 aylığına kiraladığı belirtildi. Bu durumun Benevento'nun ligde kalması ve Sandro'nun forma giydiği maç sayısına bağlı olduğu öğrenildi.

Transferi için ne demişti?

Sandro bu transfer hakkında, ”Transferim 6 aylık kiralık. Kulübüm iyi bir süreç geçirmiyordu. Başkanı değişti, bir sürü şey oluyor. Leonardo ayrıldı. Rahat bir durum değildi, şu anda takım halen başkansız. Bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İtalyan ligi çok yakından takip ediliyor. Takımın o durumuna rağmen, yardım etmek istiyorum. Bana ilgili gösterdiler, yardım edebilirim ve eski seviyeme geri dönebilirim” diye konuştu. (Ajansspor)