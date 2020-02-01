Antalyaspor'dan ayrılan Tarık Çamdal, Adana Demirspor'a transfer oldu

TFF 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Süper Lig'e çıkmak isteyen Adana Demirspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Tarık Çamdal'ı transfer etti.

Adana Demirspor, 28 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşmesini devre arası transfer döneminin son gününde sonlandırmıştı.





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