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GeriFutbol Antalyaspor'dan ayrılan Tarık Çamdal, Adana Demirspor'a transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Antalyaspor'dan ayrılan Tarık Çamdal, Adana Demirspor'a transfer oldu

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Antalyaspor'dan ayrılan Tarık Çamdal, Adana Demirspor'a transfer oldu

Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Galatasaray'ın eski futbolcularından Tarık Çamdal, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer oldu.

TFF 1. Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve Süper Lig'e çıkmak isteyen Adana Demirspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Tarık Çamdal'ı transfer etti.

Adana Demirspor, 28 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşmesini devre arası transfer döneminin son gününde sonlandırmıştı.

Antalyaspordan ayrılan Tarık Çamdal, Adana Demirspora transfer oldu

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