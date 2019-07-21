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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.07.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Antalyaspor'dan Ali Gürbüz'lü forma tanıtımı

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Antalyaspor'dan Ali Gürbüz'lü forma tanıtımı

Antalyaspor’un 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu’nda giyeceği formalar tanıtıldı. Tanıtımda aralarında Başpehlivan Ali Gürbüz'ün de yer aldığı 4 sembol isim vardı.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan iki ayrı video ile tanıtımı yapılan formalar 4 ayrı modelden oluşuyor. Önünde Yivli Minare’yi temsil eden deseni barındıran kırmızı ve beyaz modellerin yanı sıra klasik çubuklu forma bu yıl da yeşil sahalarda yer alacak. Antalyaspor armasının üzerinde bulunduğu yeni model ise lacivert forma. Üzerinde kırmızı ve beyaz renklerden oluşan Antalya haritasının yer aldığı forma, Antalyaspor için özel olarak üretildi. 

Başpehlivan Ali Gürbüz 

Antalyaspor forma tanıtımlarında 4 sembol isme yer verdi. 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz bu yıl ilk kez forma tanıtımında yer aldı. Başpehlivan Ali Gürbüz, bu yıl er meydanına diğer Antalyalı güreşçiler gibi Antalyaspor formasıyla çıkmış, Türkiye’nin Başpehlivanı unvanı ile güreşleri noktalamıştı. 

Görme engelli Ömer Şentürk 

Tanıtımda yer alan diğer bir isim de Elmalı ilçesinden her hafta maçlara gelen görme engelli Ömer Şentürk oldu. Yeni mavi formayı giyerek eliyle Antalyaspor armasını ve Antalya haritasını hissetmeye çalışan görüntüsüyle duygusal anlar yaşatan Ömer Şentürk, maçları arkadaşının anlatımı ile yakından takip ediyor. 

Zühre Ana 

Demre ilçesinden gelerek Antalyaspor’un maçlarını kaçırmayan Zühre Ana da tanıtımların başrol oyuncularından biri oldu. Asıl adı Ümmüsün Yirikoğlu olan Zühre Ana, 2016-2017 sezonunda 1-0 kazanılan Karabükspor maçında yaşadığı gol sevincinin yayıncı kuruluşun ekranına yansıması ile tanınmıştı. 

Hostes Ceren Kurtuluş 

Antalyaspor tribünlerinin tanınan isimlerinden biri olan Ceren Kurtuluş da tanıtımın önemli bir parçası oldu. Küçüklüğünden beri Antalyaspor tribünlerinde yer alan ve hostes olduktan sonra da sevdasından vazgeçmeyen Ceren Kurtuluş, kulübün deplasmanlar için kiraladığı özel uçaklarda görev alarak mesleğini yaparken de Antalyaspor’un peşinden ayrılmaması ile kamuoyu tarafından tanınmıştı. 

Antalyaspordan Ali Gürbüzlü forma tanıtımı

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